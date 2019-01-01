رغم حادث السيارة المروع، مدافع مازيمبي جاهز للترجي

كاباسو شونجو جاهز للموقعة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجا كاباسو شونجو نجم دفاع مازيمبي من حادث سيارة مروع تعرض له اليوم الثلاثاء.

وأشار الموقع الرسمي للنادي الكونجولي أن سيارة كاباسو اصطدمت بسيارة ذات دفع رباعي كانت تسير في موكب رسمي، وأوضح الموقع في بيانه أن حالة اللاعب الصحية جيدة ولم يتعرض سوى لخدوش بسيطة فيما تضررت سيارته كثيرًا.

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وحسم مازيمبي الجدل مبكرًا حول قدرة لاعبه المشاركة في المباريات القادمة خاصة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، بتأكيد قدرته على اللعب.

يُذكر أن كاباسو هو المدافع الأساسي وأحد نجوم مازيمبي، وقد لعب 10 مباريات في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم أحرز خلالها هدف واحد.