الاتحاد التونسي يُقلل عقوبة الشواط لمباراة واحدة

اللاعب سيعود للعب المباراة القادمة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد التونسي لكرة القدم تقليل عقوبة فراس الشواط لاعب الصفاقسي بالإيقاف إلى مباراة واحدة.

وكانت الرابطة التونسية للمحترفين قد أقرت إيقاف الشواط مباراتين وتغريمه 5 آلاف دينار تونسي بسبب احتفاله بهدفه ضد الملعب التونسي في ثمن نهائي كأس تونس، إذ رأت الرابطة أن طريقة احتفاله بالهدف كانت استفزازية.

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بهذا، يستطيع اللاعب مساعدة زملاءه في مواجهة الاتحاد المنستيري يوم غدٍ الأربعاء لحساب الجولة الـ19 من البطولة التونسية.

يُذكر أن الشواط كان نجم مباراة فريقه الأخيرة في كأس الكونفدرالية الأخيرة أمام نكانا الزامبي، إذ سجل هدف وصنع الآخر في انتصار الصفاقسي 2-0 وصعوده لنصف نهائي البطولة بعدما كان قد خسر ذهابًا بهدفين مقابل هدف واحد.