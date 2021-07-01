رغم انتهاء عقده مع برشلونة.. ميسي يظهر في "كامب نو"

لا يزال ميسي يظهر في ملعب "كامب نو" رغم انتهاء عقده رسميًا مع نادي برشلونة.

​مع بداية يوم الخميس 1 يوليو 2021، لم يعد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعبًا في صفوف نادي برشلونة للمرة الأولى في مسيرته الكروية، وذلك بعد انتهاء عقده مع النادي الكتالوني، دون أن يتوصل الطرفان لصيغة تتيح تجديده.

ماذا حدث بين ميسي وبرشلونة؟

بعد أشهر من المفاوضات المكثفة، لم تنجح إدارة برشلونة في إقناع ميسي بتجديد عقده مع النادي، رغم التأكيدات العديدة من أن الأرجنتيني يرغب في إنهاء مسيرته بقميص "البلوجرانا".

وخرج جوان لابورتا رئيس برشلونة ليؤكد في تصريحات إذاعية صباح الخميس أن المفاوضات لتجديد عقد ميسي تسير في الطريق الصحيح، وأنها تتوقف على بعض الأمور المالية المتعلقة بقواعد اللعب المالي النظيف.

ورغم عدم وجود عقد حاليًا بين ميسي وبرشلونة، إلا أن الأرجنتيني لا يزال حاضرًا وبقوة في أروقة ملعب "كامب نو" وفي المتجر الرسمي للنادي.

كيف يواصل ميسي الظهور في ملعب "كامب نو"؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من أروقة النادي الكتالوني، أكدت أن الوضع لا يزال كما هو في ملعب "كامب نو"، حيث يتصدر الأرجنتيني الملصقات الإعلانية للرعاة الكبار على واجهة النادي.

وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال قمصان ميسي التي تحمل الرقم 10 تباع في متاجر برشلونة إلى جانب قمصان فرينكي دي يونج وأنشو فاتي.

وكانت عدة تقارير قد أشارت إلى أن انتهاء عقد برشلونة مع ميسي لن يسمح للنادي بالاستفادة من الأرجنتيني بأي صورة مادية، لكن "موندو ديبورتيفو" أكدت على وجود بند يسمح للنادي بمواصلة بيع قمصان ميسي لمدة ثلاثة أشهر قادمة.

مظهر ملعب برشلونة ومحيطه بعيد كل البعد عما سيكون عليه في الظروف العادية يوم 1 يوليو، لكن آثار الوباء يمكن ملاحظتها في قلة الزوار والمشجعين الذي يذهبون لشراء والتقاط الصور في ملعب "كامب نو".

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