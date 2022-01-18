رغم أنباء التوتر بسبب ميسي .. مقلب نيمار يعيد الأمور لنصابها مع مبابي

عادت الأجواء المثيرة للسخرية بين الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار نجما فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

نيمار نشر مقطع فيديو قصير عبر خاصية "القصة" على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، ونرى فيه البرازيلي وهو يتسلل لمفاجأة زميله في الفريق.

مبابي كان يحاول الاستجمام في المسبح عندما أمسك به نيمار وهو غير مدرك، وقام بصب الماء على وجه اللاعب الدولي الفرنسي، ما جعله يصرخ في حالة صدمة.

ولحسن الحظ بالنسبة إلى نيمار، رأي مبابي الجانب المضحك بمجرد أن تخطى صدمة "المقلب" وضحك أمام الكاميرا.

never change you two pic.twitter.com/0gjKrbi8Le — Neymar Jr. & Kylian Mbappé (@voguekylian) January 15, 2022

ويتمتع ثنائي باريس سان جيرمان بتاريخ من تبادل المقابل مع بعضهما، ويبدو أن مزحة زجاجة المياه التي قام بها نيمار هي أحدث حلقة في حربهما.

وكانت صحيفة "ميرور" الإنجليزية قد كشفت في وقت سابق أن وصول الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي أدى إلى انفصال في العلاقة بين نيمار ومبابي.

لكن في ديسمبر الماضي، قلل ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان من أهمية الحديث عن خلاف بين الثنائي، مؤكدًا أنهما يضحكان دائمًا في التدريبات.

وانضم مبابي ونيمار إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017، قادمين من موناكو وبرشلونة على الترتيب، وأصبحا منذ ذلك الوقت شريكين في هجوم النادي الفرنسي.

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