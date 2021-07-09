رغم التهديدات .. الاتحاد: سنتخلص من كل الديون قبل بداية الموسم الجديد

الاتحاد واثق من حل جميع أزماته

أكد أحد مسؤولي نادي الاتحاد، على أن إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي، تسعى خلال الوقت الحالي للتخلص بشكل نهائي من الالتزامات المالية المترتبة على العميد، بالرغم من التهديد بخصم نقاط.

لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أمهلت الاتحاد 30 يومًا كحد أقصى، قبل خصم 15 نقطة من رصيد النادي بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد امتناعه عن تنفيذ قرارات غرفة فض المنازعات.

ماذا قال مسؤول الاتحاد عن أزمات النادي؟

وأشار مسؤول الاتحاد خلال تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن الموسم الرياضي الجديد سيبدأ دون أي استحقاقات أو مطالبات مالية".

جاءت تصريحات مسؤول الاتحاد، ليشدد على أن ناديه قادرًا على تجاوز الأزمة المالية الحالية، وقدرة ناديه على التخلص من كل الديون قبل بداية الموسم.

كم تبلغ ديون نادي الاتحاد؟

وكانت وزارة الرياضة السعودية، قد أعلنت عن أن الديون المستحقة على الاتحاد قد وصلت إلى 140 مليون ريال سعودي، وأنه يجب تسديد تلك الديون قبل شهر أغسطس المقبل، لاستخراج شهادة الكفاءة المالية.

ويسعى الاتحاد لاستخراج شهادة الكفاءة المالية، بهدف تسجيل اللاعبين الجدد، بعد تعاقد النادي مع البرازيلي إيجور كورونادو، لاعب الشارقة الإماراتي مؤخرًا.

ما سبب أزمة خصم نقاط نادي الاتحاد؟

نادي الاتحاد امتنع عن تنفيذ 5 قرارات صادرة من غرفة فض المنازعات، حيث تم فرض 10 آلاف جنيه بسبب امتناع الهلال عن تنفيذ قرار لصالح اللاعب تركي الجدعاني، وذلك بسبب عدم تنفيذ القرار الصادر لمصلحة نادي الاتفاق، وأيضًا مستحقات متبقية لنادي القادسية من صفقة هارون كمارا.

كما قررت غرفة المنازعات توقيع عقوبة على نادي الفيصلي، بسبب عدم تنفيذ قرارًا لصالح نادي الفيصلي، وذلك مع فرض خصم 15 نقطة من رصيد الفريق الموسم الجديد من الدوري السعودي، حال عدم تسديد تلك المستحقات خلال 30 يومًا من إصدار تلك القرارات.

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