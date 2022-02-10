رغم التشكيك فيه.. بيكيه أفضل مدافع بالدوري الإسباني رقميًا!

أظهرت أحدث الإحصائيات حقيقة أن ثنائي برشلونة جيرارد بيكيه ورونالد أراوخو، من أفضل وأقوى المدافعين في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم.

وتلقت شباك برشلونة حتى الآن وبعد مرور 22 جولة 25 هدفًا، وسط تحليلات كثيرة عن ضعف دفاعات البرسا والحاجة الملحة للتعاقد مع مدافعين جدد.

لكن ونقلًا عن صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن جيرارد بيكيه يُعد أقل لاعب تعرض للمراوغات في الدوري الإسباني حتى الآن من الذين لعبوا أكثر من 800 دقيقة.

مرتان فقط نجح مهاجموا الفرق المنافسة في تخطي عقبة بيكيه، ليصبح بذلك وبالأرقام، المدافع الأقوى في الليجا، بأفضلية على مدافع ريال بيتيس فيكتور رويز.

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رويز تمت مراوغته مرتين أيضًا، لكنه خاض دقائق أقل هذا الموسم، لتكون الأفضلية واضحة لبيكيه صاحب الـ35 عامًا.

أما أراوخو، فلا يختلف كثيرًا عن بيكيه، وتمت مراوغته فقط في ثلاث مرات، متساويًا مع مدافع أوساسونا ديفيد جارسيا ومدافع خيتافي ستيفان ميتروفيتش.

ويُعاني برشلونة حاليًا من غياب إريك جارسيا وصامويل أومتيتي للإصابة، مما خلف قلقًا بسبب ما اعتقده البعض تواضع مستويات جيرارد بيكيه وقلة خبرة أراوخو.

الواضح أن الأرقام تأبى هذه الأفكار، وإن كانت الحقيقة تظل أن دفاعات برشلونة ليست قوية على أرض الملعب.