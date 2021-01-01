رغم أنه من جمده.. أرتيتا: تشرفت بالعمل مع أوزيل!

يحبه رغم كل شيء..

نعت ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، لعبه من قبل مع مسعود أوزيل ثم الإشراف على تدريبه في الفترة الأخيرة بـ"الشرف"، مشددًا على القيمة التي منحها الألماني للجانرز في السنوات الماضية.

أوزيل أكمل انتقاله إلى فنربخشه التركي مساء اليوم الأحد في صفقة انتقال مجاني، ليُسدل الستار على رحلة امتدت سبع سنوات ونصف داخل ملعب الإمارات وحقق خلالها أربعة ألقاب لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ورغم أن أرتيتا من ضمن أهم أسباب تخلي آرسنال عن أوزيل بعدما جمده منذ مارس الماضي واستبعده من القائمة المحلية والأوروبية، لكن المدرب الإسباني أخذ في الإشادة بزميله السابق.

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أرتيتا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإنجليزي قال "إنجازات مسعود مع آرسنال كبيرة ومميزة، لقد كان شرفًا لي أن ألعب إلى جواره ومؤخرًا أن أدربه".

كما أضاف "أدى إبداعه ورؤيته إلى العديد من الأهداف عندما كان يرتدي قميص آرسنال، كان مسعود في قلب العديد من الأحداث الرائعة لهذا النادي على مر السنين".

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وأتم "ستكون هذه النجاحات جزءًا دائمًا من تاريخنا، نشكر مسعود على كل شيء ونتمنى له التوفيق رفقة فنربخشه".

وكان أوزيل قد خرج ببيان رسمي بعد إتمام انتقاله إلى فنربخشه يشكر خلاله جمهور الجانرز والإدارة ويؤكد على أنه لن ينس آرسنال وأن الرحلة لم تنته أبدًا في ملعب الإمارات بمجرد الرحيل الآن.

الجدير بالذكر أن آرسنال في طريقه للتعاقد مع مارتين أوديجارد لدعم منتصف الملعب ومركز صناعة اللعب على سبيل الإعارة من ريال مدريد خلال الساعات القليلة المقبلة.