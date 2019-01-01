رغبة كييزا ترجع كفة يوفنتوس على بايرن ميونيخ

فيورنتينا لا يمانع التخلي عن جناحه الشاب الصيف القادم

يدرس الثنائي بايرن ميونيخ ويوفنتوس، فكرة التعاقد مع الجناح الإيطالي فيديريكو كييزا نجم فيورنتينا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يوفنتوس يبحث عن المزيد من الدعم لمهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، طمحاً في معالجة الفشل المتواصل على المستوى الأوروبي.

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فابيو باراتيشي المدير الرياضي ليوفي، يعمل بشكل منفرد على إتمام الصفقة، لإقناع الفيولا بالتخلي عن خدمات اللاعب.

وعلى الجانب الآخر يأتي بايرن ميونيخ، برغبته في تدعيم الأجنحة، برحيل الثنائي المخضرم فرانك ريبيري وآرين روبن.

صحيفة "كورير ديلو سبورت"تؤكد أن رغبة كييزا هي البقاء في إيطاليا، مما يمنح يوفنتوس الأفضلية الأكبر.

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ومن المتوقع أن يوفق فيورنتينا على التخلي عن لاعبه، في حالة وصول أي عرض لا تقل قيمته عن 70 مليون يورو.

جدير بالذكر أن صاحب الـ21 عاماً تألق بشكل لافت مع فيورنتينا هذا الموسم، حيث سجل 12 هدف وصنع 8 بجميع البطولات.