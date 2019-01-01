فالفيردي: ديمبيلي لم يستعد مستواه قبل الإصابة، يحتاج للوقت

المدرب صبور مع لاعبه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة أن لاعبه عثمان ديمبيلي يحتاج للوقت واللعب ليستعيد مستواه بعد عودته من الإصابة.

ولعب ديمبيلي أمام ويسكا في 13 إبريل الماضي ثم بدأ مباراة ريال سوسيداد، لكنه لم يترك بصمة تذكر، وقد أعاد المدرب هذا الأمر نتيجة غياب اللاعب لمدة شهر تقريبًا إثر إصابته في أوتار الركبة في مارس الماضي.

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إذ قال "لقد لعب مباراته الثانية في الدوري بعد عودته ومازال يستعيد مستواه، إذ أنه بعيد عما كان عليه قبل الإصابة. عليه أن يلعب خلال المباريات قبل أن يجد مكانه، سنرى ما سيحدث".

تابع حول قدرات لاعب بوروسيا دورتموند السابق "هو بالتأكيد يُوفر لنا السرعة وممتاز جدًا في الهجمات المرتدة، كما أنه مميز جدًا في المواجهات الفردية".

المدرب أوضح أن كل لاعب مسؤول عن إيجاد مكان له في التشكيل الأساسي للبارسا، وأنه يُعامل الجميع بشكل متساوٍ، مضيفًا "جميع اللاعبين سواسية، لا أحد مُفضل على الآخر. أحيانًا يلعب لاعب ما وأحيانًا لاعب آخر. هذا طبيعي في كل الأندية، كل لاعب عليه أن يجد مكانه ومستواه وأن يلعب جيدًا".

أتم حول ديمبيلي وفيليبي كوتينيو "هما لاعبان رائعان، أحيانًا يلعب أحدهما وأحيانًا يلعب الثنائي معًا".

يُذكر أن برشلونة سيلعب مساء اليوم الثلاثاء ضد ألافيش في الجولة الـ34 من الليجا.