رضوان جيد: إداري ولاعبي الترجي لم يعتدوا عليّ

حكم مباراة الزمالك والترجي يروي ما حدث خلال اللقاء.

أكد المغربي رضوان جيد، الحكم الذي أدار مباراة الزمالك أمام الترجي التونسي، على أن ما بدر من إداري ومدرب الأخير، لم يكن اعتداءً، بل تصرفات احتجاجية بعد نهاية اللقاء.

وشهدت مباراة الزمالك والترجي التي أقيمت يوم الجمعة الماضي بالقاهرة، احتجاجات كبيرة من جانب الترجي التونسي خلال أحداث المباراة، على خلفية الهدف الثاني الذي أحرزه الزمالك، وأيضًا ركلة الجزاء التي احتسبها للفريق الأبيض.

وفاز الزمالك على الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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رضوان قال خلال تصريحات تم نشرها عبر موقع "هبة برس" المغربي: "ما حدث خلال مباراة الزمالك والترجي لم يكن اعتداءً، ولكن كانت احتجاجات من جانب مدرب وإداري فريق الترجي التونسي".

الحكم المغربي تابع: "أرسلت خلال تقريري الخاص إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، شرح لما حدث خلال المباراة، والذي بدوره سيتخذ كافة الإجراءات المناسبة بخصوص هذا الشأن".

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وبعد سؤاله عن قراره الخاطئ بإشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب خطأ من الترجي، قال جيد: "بالطبع لا أستطيع التراجع عن قراراتي، ولكن التقارير عند الجهات المختصة، والتي ستتخذ القرار المناسب حول هذه الحالات".

وكان رضوان جيد قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه محمد علي بن رمضان، ولكن ما يستحق الطرد هو شمس الدين الذوادي، بعدما أظهرت الإعادة مخالفة واضحة من الأخير بجذب الحكم.

يأتي ذلك بعد قرار الاتحاد الإفريقي، بإيقاف معين الشعباني مدرب الترجي ومساعده مجدي التراوي 4 مباريات، بالإضافة إلى إيقاف خليل شمام قائد الفريق 6 مباريات، والجزائري رؤوف بن غيث 4 مباريات.