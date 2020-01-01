رسميًا | إيقاف الشعباني ولاعبيْن - عقوبات صارمة من الكاف على الترجي

قبل مواجهة الزمالك - الاتحاد الإفريقي يعاقب باب سويقة

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميًا اليوم الأربعاء، عدة عقوبات في حق الترجي التونسي بشأن أحداث لقاء الزمالك في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك حقق الفوز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ذهاب ربع النهائي الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي الجمعة الماضية.

أحداث مثيرة شهدتها المباراة عقب تسجيل الزمالك الهدف الثاني، من قبل لاعبي الترجي مطالبين بعدم احتساب الهدف بداعي وجود خطأ على أشرف بنشرقي.

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العقوبات جاءت بإيقاف خليل شمام قائد الترجي التونسي 6 مباريات بسبب دخوله في مناوشات قوية مع الحكم رضوان جيد.

العقوبات لم تأت فقط لقائد الفريق بل طالت كلا من معين الشعباني؛ المدير الفني، والمدرب العام مجدي تراوري،واللاعب عبدالرؤوف بن غيث، بالإيقاف 4 مباريات.

وأوضح الاتحاد الإفريقي في بيانه أن لجنة الانضباط استندت في عقوباتها على تقرير الحكم المغربي رضوان جيد، الذي أدار المباراة، إذ أكد أن الشعباني تحدث معه بطريقة عنيفة وأهانه بالحديث، بجانب أن تراوري حاول الاعتداء عليه وأهانه كذلك، إلا أن قوات الأمن منعت الوصول له وبذلت جهدًا كبيرًا لتأمينه عقب نهاية المباراة.

أما عقوبة الشمام فجاءت لقيامه بالبصق على الحكم المغربي وتوجيه الإهانات له، كما أنه أوضح أنه وجد صعوبة في الوصول غرفة خلع الملابس، حيث كان محاصرة من قبل أعضاء باب سويقة.

الزمالك يسعى للحفاظ على الفوز والترجي يرغب في تعويض الفارق واستغلال الهدف الذي أحرزه في أرض الزمالك.