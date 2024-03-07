رسميًا .. ميلان يرد على أنباء انتقال ملكيته إلى صندوق الاستثمارات السعودي

هل ينضم ميلان لنيوكاسل؟

رد جورجيو فورلاني، المدير التنفيذي لنادي ميلان، على الأنباء التي انتشرت في الفترة الماضية، حول اهتمام صندوق الاستثمارات السعودي، بشراء النادي الإيطالي.

وكانت بعض الأنباء الصحفية، قد انتشرت يوم أمس الأربعاء، بدخول صندوق الاستثمارات السعودي، في محادثات رسمية مع ملاك العملاق الإيطالي ميلان، لشراء حصة في النادي.

ومن جانبه نشر الصحفي الشهير "نيكولا سيتشيرا" عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" تصريحات لفورلاني التي تحدث فيها حول تلك الأنباء قائلًا: "نحن نعمل على تحقيق نتائج جيدة لميلان، ولكن كل تلك التكهنات غير صحيحة، إنها أخبار كاذبة".

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وكان صندوق الاستثمار السعودي، قد نجح في شراء نادي نيوكاسل الإنجليزي، وساهم في وصوله إلى دوري أبطال أوروبا، لأول مرة منذ سنوات، وشارك الفريق الإنجليزي مع ميلان في النسخة الحالية من مجموعات البطولة الأوروبية.

جدير بالذكر أن ميلان، يستعد لمواجهة إمبولي، مساء الأحد القادم ضمن مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي، على ملعب سان سيرو.