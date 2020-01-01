رسميًا: يوفنتوس يُعير حارسه إلى جنوى

خطوة صحيحة للاعب والنادي..

أعلن يوفنتوس عن توصله لاتفاق مع إدارة جنوى ينضم بمقتضاه الحارس ماتيا بيرين إلى ملعب لويجي فيراريس حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

وكان بيرين قد فقد فرصة المشاركة بصورة أساسية في ظل تألق تشيزني، إلى جانب عودة جيانلويجي بوفون مجددًا إلى الأليانز ستاديوم هذا الموسم ليصير الخيار الثالث في كتيبة المدرب ماوريسيو ساري.

بيرين انضم إلى يوفنتوس العام الماضي من جنوى أيضًا في صفقة بلغت قيمتها 14.2 مليون يورو مع بعض الإضافات، غير أنه لم يتمكن في خلافة بوفون بعد الأداء المبهر الذي قدمه تشيزني.

وبوصول صاحب الـ27 عامًا إلى جنوى، فسيتعين على الحارس جانديري أن يُغادر الفريق حتى يترك المساحة لبيرين مع منافسه الأول والحارس الأساسي، إينوت رادو.

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جانديري انضم إلى جنوى في يناير 2019 مقابل 2.4 مليون يورو دفعها النادي الإيطالي لشابيكوينسي البرازيلي، لكنه لم يخض سوى مباراتين في الدوري الإيطالي وكوبا إيطاليا.

ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوة في إطار سعيّ إدارة اليوفي لأن يكسب حارسها المزيد من الدقائق والخبرة قبل أن يعود من جديد مع الموسم المقبل والذي يتوقع أن يعتزل فيه بوفون ليكون بيرين حينها الخيار الثاني خلف تشيزني.

الجدير بالذكر أن بيرن خاض بقميص اليوفي 9 مباريات فقط كلهم كانوا في الموسم الماضي، بينما ظلّ الخيار الثالث هذا الموسم، فحتى رغم إصابة تشيزني هذا الموسم كان هو البديل للحارس الثاني، بوفون.

كما يجدر الإشارة إلى أن جنوى يُعاني هذا الموسم، حيث أقدم على تغير مدربه في ثلاث مناسبات، فبعد جولات قليلة أقال مدربه وعيّن تياجو موتا، والذي فشل في مهمته ليُقال هو الآخر ويُعين نيكولا لقيادة الفريق الذي يتذيل ترتيب الكالتشيو حاليًا.