تحدي ميسي وتخطي علي دائي - إنجازات منتظرة لرونالدو في 2020

عام مثير ينتظر النجم البرتغالي على الصعيد الدولي والمحلي

كريستيانو رونالدو يُعيد كتابة التاريخ على مدار مسيرته الكروية، بداية من مانشستر يونايتد وصولاً بريال مدريد ويُكمل المسيرة حالياً مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي.

المهاجم البرتغالي فشل في الحصول على الكرة الذهبية السادسة لصالح منافسه ليونيل ميسي في 2019، لكنه يتطلع بكل تأكيد للمزيد من النجاحات والأرقام القياسية في 2020.

صاحب الـ34 سنة سيسعى على المستوى الجماعي لتحقيق دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ موسم 1995-1996، حيث يعتبر الهدف الرئيسي للنادي الإيطالي.

وعلى الجانب المحلي سيحاول الفريق الاستمرار في هيمنته على لقب الدوري، ليحققه للمرة التاسعة على التوالي بوجود منافسة شرسة مع غريمه إنتر.

رونالدو حصل على لقب دوري الأبطال الخامس له في 2018 عندما قاد ريال للفوز باللقب بعد تخطي ليفربول في المباراة النهائية، وفوزه بالبطولة مع يوفنتوس، سيرفع رصيده للرقم 6 ليصبح أكثر اللاعبين فوزاً بها في التاريخ، متساوياً مع فرانشيسكو خينتو أسطورة ريال السابق.

وفي نفس البطولة يتساوى رونالدو مع ميسي بأكثر اللاعبين تسجيلاً لهاتريك برصيد 8 لكل منهما، مما يعني أن المنافسة ستكون قوية بينهما في 2020.

وبالعودة مرة أخرى للدوري سنجد أن رونالدو حصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي والإسباني من قبل، والآن يحتل المركز الثالث بجدول هدافين الدوري الإيطالي بـ10 أهداف، خلف جواو بيدرو 11، روميلو لوكاكو 12، تشيرو إيموبيلي 17، ولو تخطاهم وفاز بلقب الهداف، سيصبح أول لاعب يحصد هذا الإنجاز بتلك الدوريات.

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وأما في يورو 2020 يلعب رونالدو مع البرتغال، برصيد 9 أهداف في البطولات الأوروبية متساوياً مع ميشيل بلاتيني أسطورة فرنسا، ويمتلك فرصة كبيرة لتخطيه في المسابقة.

وفي النهاية يأتي الإنجاز الأهم، حيث يطمح البرتغالي للوصول لأعلى رصيد تهديفي على المستوى الدولي، حيث يمتلك 99 هدفاً مع بلاده، بفارق 10 أهداف فقط عن المتصدر الإيراني علي دائي.