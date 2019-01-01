رسميًا - يورجن كلوب مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يحصل على جائزة أفضل مدرب في شهر مارس الماضي بالدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حصل المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على جائزة أفضل مدرب في الشهر عن مارس الماضي في الدوري الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما أكدت رابطة الدوري الإنجليزي، وبإختيار عدد كبير من أساطير البريميرليج بلجنة الجوائز الشهرية بالرابطة.

وخاض فريق ليفربول أربعة لقاءات خلال شهر مارس الماضي، حيث شهد الشهر فترة توقف دولي ولم يشهد المزيد من المواجهات للمدرب الألماني.

وفاز الريدز تحت قيادة كلوب في ثلاث مواجهات خلال شهر مارس، وتعادلوا في مواجهة وحيدة كانت أمام فريق إيفرتون في ديربي الميرسيسايد.

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وسجل الفريق ثمانية أهداف وتلقت شباكه أربعة خلال مواجهة كل من إيفرتون وبيرنلي وفولهام وتوتنهام هوتسبير، ولم يتعرض لأي هزيمة.

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي على حساب مانشستر سيتي لكن للأخير مباراة مؤجلة أمام مانشستر يونايتد.