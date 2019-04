رسميًا - يورجن كلوب مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

حصل المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على جائزة أفضل مدرب في الشهر عن مارس الماضي في الدوري الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما أكدت رابطة الدوري الإنجليزي، وبإختيار عدد كبير من أساطير البريميرليج بلجنة الجوائز الشهرية بالرابطة.

Boss.@LFC's Jurgen Klopp is the @BarclaysFooty Manager of the Month for March!#PLAwards pic.twitter.com/j65GE8tmK9