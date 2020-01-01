رسميًا .. محمد الشلهوب يعلن اعتزاله لكرة القدم

الشلهوب يعلن نهاية مسيرته الكروية

أعلن محمد الشلهوب قائد الهلال اعتزاله لكرة القدم، بعد مسيرة رائعة ومليئة بالألقاب سواء مع الزعيم أو المنتخب السعودي.

وتوج الشلهوب أمس رفقة الهلال ببطولة الدوري السعودي للمحترفين ليصل إلى البطولة رقم 33 في تاريخه ليعلق حذائه بعد مسيرة أكثر من رائعة.

وأعلن الشلهوب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "أحبكم كثير.. إلى اللقاء" وأرفق مقطع فيديو داخل الملعب.

المزيد من الفرق

ويعد الشلهوب من أساطير الكرة السعودية لما أمتلكه من إمكانيات رائعة رفقة الهلال طوال مسيرته ساعدهم في الوصول إلى منصات التتويج أكثر من مرة.

أحبكم كثير 💙

إلى اللقاء 🙏🇸🇦❤️ pic.twitter.com/teyq0RAbIY — محمد الشلهوب (@mbsh_10) September 10, 2020

وتوج الهلال بالموسم الحالي بالثنائية دوري أبطال آسيا والدوري السعودي للمحترفين بعد أداء أكثر من رائع جعلهم يستحقون البطولتين.

وأصبح الهلال في جعبته 16 بطولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد التتويج الأخير، بعد منافسة شديدة مع النصر.