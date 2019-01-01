رسميًا - كيلور نافاس ينضم لباريس سان جيرمان قادمًا من ريال مدريد

نادي باريس سان جيرمان يعلن عن ضم اللاعب الكوستاريكي كيلور نافاس من صفوف ريال مدريد الإسباني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي باريس سان جيرمان بشكل رسمي عن نجاحه في الحصول على خدمات اللاعب الكوستاريكي كيلور نافاس قادمًا من صفوف ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكر النادي في بيانًا رسميًا أصدره قبل قليل، وأكد من خلاله أن اللاعب سينضم لصفوفه بشكل فوري وسيتواجد مع الفريق بداية من اليوم.

🔄لو حدثت في الساعات الأخيرة ستكون المفاجأة الأكبر على الإطلاق في سوق الانتقالات 😉🔥 pic.twitter.com/pVCLNaB78k — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 2, 2019

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن الصفقة كلفت باريس سان جيرمان حوالي ١٥ مليون يورو دفعهم لنظيره ريال مدريد لشراء المدة المتبقية في عقده مع الملكي.

ومن المفترض أن يدخل الفرنسي ألفونسو أريولا في الصفقة على سبيل الإعارة لريال مدريد ولموسم واحد فقط ليعوض رحيل نافاس.

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وكان اللاعب قد ودع زملائه في ريال مدريد مساء الأمس عقب التعادل بهدفين لمثلهما مع فياريال ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن نافاس كان قد انضم لصفوف ريال مدريد في عام ٢٠١٤ بعد تأقله مع منتخب بلاده في كأس العالم وحقق العديد من الألقاب رفقة الملكي.



