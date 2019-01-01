رسمياً | ريكو إلى باريس سان جيرمان
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أعلن باريس سان جيرمان رسمياً عن تعاقده مع سيرجيو ريكو حارس مرمى إشبيلية الإسباني.
يأتي ذلك على سبيل الإعارة مع حق الشراء في نهاية الموسم.
وكان ريكو قد قضى الموسم الماضي معاراً في صفوف فولهام، ليأتي هذا العام ويحتل مركز الحارس الثاني في حديقة الأمراء.
Welcome to the capital 😉🎂— Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 1, 2019
🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/szL28J8eSb
ومن المنتظر أن يصبح كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد هو حارس باريس الأول خلال الساعات الباقية في سوق الانتقالات.
وبمقتضى الاتفاق المتوقع، ينتقل ألفونس أريولا حارس مرمى باريس إلى ريال مدريد في صفقة تبادلية.