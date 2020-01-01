رسميًا .. فيدال ينضم لإنتر قادمًا من برشلونة والكشف عن تفاصيل الصفقة

الإعلان بشكل رسمي عن انضمام أرتورو فيدال من صفوف برشلونة لإنتر تم.

أعلن نادي إنتر بشكل رسمي عن نجاحه في ضم اللاعب أرتورو فيدال قادمًا من صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي عبر موقعه الإلكتروني، ورحب خلاله باللاعب الذي كاد ينضم لصفوفهم قبل عامين قبل أن يخطفه برشلونة.

وبحسب ما علم جول.كوم فالصفقة لم تكلف نادي إنتر أي مبالغ، ولكن سيدفع حوافز مشروطة غير مؤكد حصول النادي الكتالوني عليها.

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وكان إنتر قد وصل في المفاوضات مع بايرن ميونخ لمراحل متقدمة للغاية في صيف 2018 قبل أن يتدخل برشلونة فيها ويحصل على خدمات اللاعب.

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وسيكون عقد فيدال في إنتر لمدة عامين، يحصل خلالهما على راتب يقدر بستة ملايين يورو في الموسم الواحد، ويمكن تمديد العقد لموسم آخر.

وأنهى اللاعب علاقته ببرشلونة بشكل كامل مساء الأمس الأحد، حيث حصل على أغراضه وودع زملائه في المدينة الرياضية.

ولعب فيدال لبرشلونة لمدة موسمين، نجح خلالهم في الحصول على بطولة دوري وحيدة، بالإضافة لبطولة في كأس السوبر.

جدير بالذكر أن رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة كان قد أخبر فيدال في مكالمة هاتفية قبل أسابيع أنه لن يكون له أي دور بالفريق في الموسم الجديد، وهو ما دفع اللاعب للرحيل.