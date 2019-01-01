رسميًا - فهد بن نافل رئيسًا للهلال السعودي

رئيس الهلال الجديد اكتسح منافسة موسى الموسى

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت اللجنة الانتخابية بنادي الهلال السعودي، فوز الأمير فهد بن نافل بمقعد الرئاسة لمدة أربع سنوات مقبلة.

الجمعية العمومية قامت بالإدلاء بأصواتها مساء اليوم بعد أن سجل حضورًا بنسبة 89% أي أكثر من 17 ألف صوتًا.

صورة - كارلوس إدواردو يُثير الجدل بشأن مدرب الهلال الجديد

كان بن نافل يتنافس مع رجل الأعمال موسى الموسى على مقعد الرئاسة، بينما انسحب بدر الحماد، الذي رفض تقدم أوراق ترشحه دعمًا للأول.

وحصل رئيس الهلال الجديد على 15061 صوتًا مقابل 612 صوتًا فقط لمنافسه، ليفوز برئاسة القلعة الزرقاء خلفًا لعبد الله جربوع؛ الرئيس المكلف، عقب استقالة محمد بن فيصل.

يذكر أن مجلس الإدارة المكلف برئاسة الجربوع رفض التصويت في الانتخابات، مفضلًا الوقوف على مسافة واحدة من كلا المرشحين.