رسميًا | "عدو" حمدالله يصل الدوري السعودي

نجم مغربي جديد ينضم لأحد أندية الدوري السعودي

أعلن نادي الوحدة السعودي رسميًا تعاقده مع النجم المغربي فيصل فجر في صفقة انتقال حر، وذلك بعد أيام قليلة من عودة الفريق المكي إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

الوحدة الذي هبط لدوري الدرجة الأولى السعودي نهاية موسم 2019-2020 كان قد أنهى الموسم المنقضي حديثًا في المركز الثالث ليتأهل رفقة ناديي الخليج والعدالة إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم القادم 2022-2023.

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ما هي تفاصيل تعاقد الوحدة مع فيصل فجر؟

لاعب الوسط صاحب الـ33 عامًا لم يُجدد عقده الذي سينتهي بنهاية يونيو الجاري مع سيفاسبور التركي، وقد ضمه الوحدة في صفقة انتقال حر.

وأعلن النادي السعودي توقيع فجر على عقد يمتد حتى صيف 2024 لكن دون الكشف عن أي من التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.

الدولي المغربي فيصل فجر وحداوي حتى 2024 م❤️👏#الوحدة pic.twitter.com/uj46hWhAMW — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) June 19, 2022

فجر حظي بمسيرة جيدة جدًا في أوروبا حيث لعب لعدد من الأندية أبرزها ديبورتيفو لاكرونيا وخيتافي الإسبانيين وكان الفرنسي، وكان الدوري التركي آخر محطاته في القارة العجوز قبل أن ينتقل للمنطقة العربية.

فيصل فجر .. عدو حمدالله الأول في المغرب

العلاقة بين فيصل فجر وعبد الرزاق حمدالله نجم هجوم الاتحاد لا يُمكن أن تُوصف بالودية، بل قد يكون لاعب الوحدة الجديد هو ألد أعداء هداف الدوري السعودي في مناسبتين سابقتين.

الخلاف بين الطرفين ظهر خلال تواجدهما في معسكر المنتخب المغربي استعدادًا لكأس أمم إفريقيا 2019، إذ خاض الفريق مباراة ودية أمام جامبيا قبل السفر إلى مصر، وقد احتسبت له ركلة جزاء فأراد حمدالله تنفيذها إلا أن فجر رفض ذلك وأصر على التسديد بنفسه وقد فعل بالفعل وأهدر الركلة وخسر أسود الأطلس اللقاء.

الخلاف تصاعد فيما بعد وانتهى بانسحاب مهاجم النصر آنذاك من المعسكر لشعوره بأن الأجواء ليست في صالحه وسط تبرير الاتحاد المغربي والمدرب هيرفي رينارد الأمر أولًا بأنه لأسباب عائلية قبل أن تُكشف الأمور تمامًا.

فجر أثار الجدل حين نشر بعد مغادرة حمدالله لمعسكر المنتخب المغربي صورة له مع التعليق بـ "سعادة" ومن ثم أغنية بعنوان "باي باي" عبر حسابه على إنستجرام، وقد قيل آنذاك أنها رسالة موجهة لنجم الدوري السعودي، وإن كان اللاعب قد نفى ذلك لاحقًا.

فجر وبعد أشهر من تلك الواقعة اعتذر لحمدالله عما بدر منه وأشاد به كثيرًا وتمنى عودته لتمثيل أسود الأطلس، لكن ذلك لم يحدث أبدًا.

Fayçal Fajr : « Hamedallah ? C’est un grand joueur, beaucoup de gens parlent comme quoi il marque en Arabie Saoudite car c’est facile, mais faut le faire avant de parler comme ça. Y a pas de retraite internationale ou je ne sais quoi. Reviens Hamedallah ! »



Live @izempro1 pic.twitter.com/bucRLtT458 — SOCCER212 (@SCCR212) June 7, 2020

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