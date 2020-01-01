فيصل فجر يكشف تفاصيل جديدة حول مغادرة حمد الله لمعسكر المغرب

لاعب خيتافي الإسباني يتحدث عن أسباب رحيل حمد الله من معسكر منتخب المغرب قبل أمم إفريقيا 2019.

كشف المغربي فيصل فجر، نجم نادي خيتافي الإسباني، عن تفاصيل جديدة، حول مغادرة مواطنه عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي، من معسكر أسود الأطلس، قبل انطلاقة كأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر.

وشهد معسكر منتخب المغرب، قبل مغادرته إلى القاهرة للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، مغادرة عبد الرزاق حمد الله للمعسكر بشكل مفاجئ للجميع.

فجر قال خلال تصريحات صحفية: "حدثت مشادة كلامية بيني وبين حمد الله، تسببت في رحيله عن معسكر منتخب المغرب، مفضلًا عدم الاستمرار والمشاركة في كأس أمم إفريقيا".

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لاعب خيتافي تابع: "الأغنية التي وضعتها على حسابي عبر موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام)، لم تكن موجهة ضد عبد الرزاق حمد الله، كما فسر البعض".

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وكان فيصل فجر قد نشر صورًا له عقب مغادرة حمد الله، فسرها البعض بأنه يقصد بها مهاجم النصر، كما نشر أيضًا أغنية "باي باي" تم تفسيرها أيضًا بأنها موجهة إلى عبد الرزاق.

يذكر أن منتخب المغرب ودع بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر، من دور الـ16، بعد الخسارة أمام بنين بركلات الجزاء الترجيحية.