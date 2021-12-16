رسميًا .. عبد الرزاق حمد الله اتحادي

أعلن نادي الاتحاد السعودي رسميًا، اليوم الخميس، التعاقد مع المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم نادي النصر السعودي السابق، في صفقة انتقال حر.

وأوضح العميد في بيانه أن عقد المهاجم المغربي يتمتد مع النمور لمدة موسم ونصف، على أن يبدأ مهمته رسميًا مع الفريق بدايةً من يناير المقبل.

النصر فسخ عقد حمد الله:

بعد عديد المشكلات، التي كانت تمر جميعها، فاجأ النصر برئاسة مسلي آل معمر، جمهور العالمي بفسخ عقد المهاجم المغربي في نوفمبر الماضي، دون الكشف عن أسباب واضحة. (طالع التفاصيل)

الأنباء تعددت حول أسباب الفسخ، فهناك من يؤكد أن سخرية من قرار النادي بإقامة تدريبات صباحية للفريق في الساعة التاسعة، هي السبب، حيث ظهر متهكمًا على القرار رفقة الثنائي عبد الرحمن العبيد ووليد عبد الله. (طالع التفاصيل)

وهناك أنباء أخرى وهي الأقوى، توضح أنه قام بالتلفظ بألفاظ نابية تجاه المدير التنفيذي للنادي، مهددًا إياه، بعدما تشاجر مع الجهاز الفني للفريق لعدم الدفع به في المباريات. (طالع التفاصيل)



ماذا قدم حمد الله مع النصر؟

صاحب الـ30 عامًا كان قد انضم للعالمي في صيف عام 2018، ليشارك معه في 108 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 112 هدفًا، وصنع 24 آخرين.

وساهم حمد الله في حصد النصر لقب الدوري السعودي 2018-2019، بجانب لقب السوبر المحلي، وعلى المستوى الفردي، توج اللاعب في موسمه الأول هدافًا تاريخيًا للعالمي في موسم واحد برصيد 34 هدفًا، بجانب أنه الهداف لموسمين متتاليين.

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