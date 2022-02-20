"أرجوك قل ما شاء الله .. عين الحربين أصابت نجوم الاتحاد وأضاعت نقطتين"

توقفت سلسلة انتصارات الاتحاد المتتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بسقوطه في فخ التعادل 1-1 مع التعاون في الجولة الأخيرة، بعد 10 انتصارات متتالية آخرها كان أمام النصر بأربعة أهداف نظيفة.

وتسابق المحللون والنقاد الرياضيون في تحليل الأسباب الفنية التي أدت للتعادل وخسارة نقطتين، فتحدث البعض عن الإرهاق والبعض الآخر عن الغيابات، لكن الناقد الرياضي عدنان جستنية ذهب إلى سبب آخر تمامًا أدى لتلك النتيجة، سبب قد يُوصف بأنه من أغرب ما قيل في أسباب خسارة النقاط في كرة القدم.

الصحفي المخضرم يرى أن عين معلق المباراة "عيسى الحربين" أصابت نجوم الاتحاد وأضاعت نقطتين على الفريق في صراعه مع منافسيه للفوز بلقب الدوري السعودي، وقد وجه رسالة واضحة.

ماذا قال جستنية عن دور عيسى الحربين في خسارة الاتحاد لنقطتين؟

الصحفي الاتحادي وخلال حديثه في برنامج الحصاد الرياضي طالب الحربين بقول "ما شاء الله" في المباريات القادمة، حين يتحدث عن الاتحاد ونجومه، مؤكدًا أنه لا يقصد بالطبع لكن عينه أصابت نجوم الفريق خاصة عبد الرزاق حمدالله ومارسيلو جروهي وحتى المدرب كوزمين كونترا.

إذ قال "هناك شيء غريب وغير طبيعي حدث في مباراة الاتحاد والتعاون، المعلق العزيز عيسى الحربين منذ انطلاق اللقاء وهو يقول "حمدالله جيش"، ثم قال "جروهي هو اليد المستحيلة"، ثم بدأ يتحدث عن المدرب، عين وأصابت الاتحاد حقيقة، لم أسمع كلمة ما شاء الله أبدًا".

تابع "رأيتم كم مرة حمدالله كان قريبًا من التسجيل ولا ينجح، وكيف أخطأ جروهي، حتى المدرب كونترا تأخرت تغييراته، عين وأصابت الاتحاد، ما أطلبه من الزميل عيسى الحربين .. أرجوك قل ما شاء الله، أنا واثق أنه لم يكن قصدك لكنها عين وأصابت".

عين وصابت

ارجو من المعلق الرياضي عيسى الحربين يقول ماشاء الله حينما يمدح اللاعبين ،اعرف انه ماكان يقصد بس عين الحبيب تصيب pic.twitter.com/GuDRLuz3UW — عدنان جستنيه | ADNAN JASTANIA (@Adnan_Jas) February 19, 2022

كيف كان أداء الاتحاد أمام التعاون؟

الاتحاد لعب مباراة جيدة أمام التعاون، وقد بدأ اللقاء بصورة مثالية حين تقدم بهدف عبد الرزاق حمدالله بعد دقيقتين فقط.

تراجع الفريق قليلًا بعد ذلك خاصة مع ضغط التعاون بحثًا عن هدف التعادل، والذي استطاع إحرازه في الشوط الثاني وعند الدقيقة الـ59 تحديدًا بعد خطأ كارثي من جروهي.

الفريقان حاولا الوصول لهدف الفوز في النصف ساعة الأخيرة من اللقاء، خاصة المتصدر، والذي وصلت عدد تسديداته في المباراة إلى 15 منها 6 على المرمى، فيما سدد التعاون 9 تسديدات منها 2 فقط بين القائمين والعارضة.

الاتحاد خسر نقطتين لكنه بقي متصدرًا لجدول الترتيب برصيد 48 نقطة وبفارق 7 نقاط عن النصر مع بقاء مباراة مؤجلة له أمام الهلال ستُلعب في مارس القادم.

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