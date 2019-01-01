رجل رائع - رجل مخيب| بلد الوليد × ريال مدريد

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في مباراة بلد الوليد وريال مدريد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب ريال مدريد على مضيفه بلد الوليد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين للدوري الإسباني.

سجل محمد أنور تهامي هدف بلد الوليد الوحيد، فيما رد الملكي برباعية رافاييل فاران وكريم بنزيما "هدفين" ولوكا مودريتش.

وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ..

رجل رائع - كريم بنزيما

سجل المهاجم الفرنسي هدفين، أحدهما من ركلة جزاء وهو ما لا يضيعه أبداً، فيما أتى الثاني من رأسية.

هدفا بنزيما ساهما في خروج ريال مدريد من مأزق فني كبير، كاد بلد الوليد أن يعمقه بالشوط الأول.

رجل مخيب - روبن ألكاراز

واحدة من أسوأ طرق تنفيذ ركلات الجزاء في كرة القدم بوجه عام، أضاع بها ألكاراز فرصة مبكرة لصالح فريقه.

يحق للكثير القول بأنه لولا هذا التنفيذ السيء، لكان بلد الوليد هو الطرف الفائز بتلك المباراة.