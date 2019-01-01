رسميًا - خمسة مرشحين لرئاسة النصر السعودي

أغلقت الفترة الثالثة من انتخابات نادي النصر والتي تم تمديدها من قبل هيئة العامة للرياضة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أُسدل الستار أخيرًا عن قائمة المرشحين لرئاسة نادي النصر السعودي عقب فترة طويلة من الغموض خلال الأسابيع الماضية، بسبب رفض أي شخص الترشح لرئاسة النادي.

أمس الخميس أغلقت الفترة الثالثة من انتخابات نادي النصر والتي تم تمديدها من قبل هيئة العامة للرياضة السعودية مرتين من قبل.

وشهدت القائمة هذه المرة تقدم ثلاثة مرشحين جدد وهم تركي الدهام والدكتور عبدالله العثمان والدكتور صفوان السويكت، لينضموا بذلك للمرشحين السابقين صالح الأطرم ونصر النصر.

وينتظر ان تصدر الهيئة العامة للرياضة بيانًا غدٍ السبت حول موعد انتخابات النصر والتي ستكون في أقرب فرصة.

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وغادر في وقت سابق المرشح أنس آل الشيخ مقر نادي النصر دون تقديم ملفه الانتخابي، بعد أن اكتفى باجتماع مغلق مع لجنة الانتخابات.

الفترة الماضية شهدت حالة جدل كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم رغبة أي مرشح في خلافة سعود آل سويلم الرئيس المُعين السابق.

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وقرر آل سويلم رفض الترشح لرئاسة العالمي رغم الإنجاز الذي حققه مع الفريق بالحصول على لقب دوري المحترفين.