رسميًا - جور ماهيا يتقدم بشكوى ضد حكم مواجهة نصر حسين داي

الفريق الكيني يرى أنه تعرض لظلم تحكيمي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أرسل الاتحاد الكيني لكرة القدم شكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي "كاف" ضد المالي بوبو تراوري؛ الحكم الذي أدار مواجهة جور ماهيا الكيني أمام نصر حسين داي الجزائري.

المباراة كانت قد أقيمت في الثالث من مارس الجاري، وانتهت بفوز الفريق الجزائري بهدف نظيف، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

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واتهمت الشكوى الكينية الحكم بحرمان جور ماهيا من تعادل مستحق في المباراة بعدما ألغى هدف للفريق في الدقيقة 58، موضحة أن الهدف لم يكن تسللًا لأنه جاء من رأسية من ضربة ركنية، ولم يكن به أي تدخل عنيف مع الحارس حتى يتم إلغائه.

ويحل جور ماهيا ثانيًا في المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط، خلف نصر حسين داي صاحب الصدارة برصيد سبع نقاط، ثم يأتي الزمالك المصري ثالثًا بخمس نقاط، وأخيرًا بترو أتلتيكو الأنجولي بأربع نقاط.