توتنهام يستفسر عن إمكانية ضم جيرو وإنتر يبتعد عن الصورة

نادي توتنهام هوتسبير يستفسر من نظيره تشيلسي عن إمكانية الحصول على خدمات أولفييه جيرو.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي توتنهام هوتسبير قد أبدى رغبة في الحصول على خدمات اللاعب أولفييه جيرو نجم هجوم تشيلسي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" والتي أكدت أن النادي قد استفسر من نظيره تشيلسي عن إمكانية ضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ويضع النادي اللندني لاعب فريق أرسنال السابق كخيار ثاني خلف كريشتوف بيونتيك مهاجم ميلان الحالي الذي سعى لضمه مؤخرًا.

ويعطل نادي ميلان الصفقة في الأيام الماضية بعدما انتشرت العديد من الأنباء حول موافقة بيونتيك نفسه على إتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن.

وكان جيرو قد أرتبط اسمه في الفترة الماضية بالانضمام لصفوف فريق إنتر وهو ما يبدو قد أصبح بعيدًا عن المنال بالنسبة للفريق الإيطالي.

ونشر الوسيط في المفاوضات بين تشيلسي وإنتر فينشينزو مورابيتو تدوينة مثيرة للجدل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أشار خلالها لإنتهاء المفاوضات بين النادي الإيطالي ونظيره الإنجليزي.

جدير بالذكر أن جيرو سبق له اللعب لأرسنال في الفترة بين 2012 و2018 وانضم في يناير من العام قبل الماضي لصفوف تشيلسي.