رسميًا.. ترينكاو يغادر برشلونة

المتوج مع برشلونة ببطولة كأس الملك يرحل على سبيل الإعارة

أعلن نادي برشلونة التخلي عن لاعبه البرتغالي، فرانشيسكو ترينكاو إلى نادى وولفرهامبتون الإنجليزي على سبيل الإعارة في بيان عبر موقعه الرسمي.

ماذا جاء في البيان؟

نشر النادي الكتالوني في بيان رسمي أنه توصل مع النادي الإنجليزي وولفرهامبتون واندررز إلى اتفاق لإنتقال اللاعب البرتغالي حتى 30 يونيو 2022.

وأضاف البيان: "أن النادي الإنجليزي سيتولى أجر البرتغالي وأن لديه خيار شراء غير إلزامي مدرج في الصفقة".

كيف وصل ترينكاو إلى برشلونة؟

بعد أن فاز مع منتخب البرتغال ببطولة أمم أوروبا تحت 19 سنة في عام 2018 وأصبح هداف البطولة، كان صاحب الـ21 عامًا يلعب بفريق الشباب لفريق براجا البرتغالي آنذاك.

تم تصعيد اللاعب للعب في صفوف الفريق الأول وهناك لفت الانتباه إليه بعد أن ساعدهم في الحصول على بطولة كأس الدوري البرتغالي في عام 2019.

ثم أعلن النادي البرتغالي انتقاله إلى صفوف البلوجرانا في الصيف الماضي.

أرقام ترينكاو مع برشلونة؟

وصل ترينكاو إلى برشلونة في صيف 2020 وشارك في موسم 2020/21 مع فريق برشلونة الأول، خلال موسمه ككتالوني، لعب البرتغالي 43 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف.

جدير بالذكر أن تقسيم هذه المباريات الـ43 إلى 28 في الدوري، وسبعة في دوري أبطال أوروبا، واثنان في كأس السوبر الإسباني وخمسة في كأس الملك وتوج مع الفريق باللقب.

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