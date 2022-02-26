رسميًا .. بولندا تنسحب من مواجهة روسيا بتصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم، اليوم، السبت، عن عدم نيته خوض المرحلة الفاصلة من تصفيات كأس العالم أمام منتخب روسيا.

بولندا كان من المقرر أن تلعب ضد روسيا يوم 24 مارس القادم، في إحدى مواجهات المستوى الثاني لتصفيات المونديال، والذي يضم جمهورية التشيك والسويد أيضًا.

وينص نظام المرحلة الفاصلة على لعب الفائز من روسيا بولندا، مع المنتصر من السويد والتشيك لحجز تذكرة التأهل.

ولكن الأزمة الأخيرة والعمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، تسببت في اتخاذ العديد من الاتحادات موقف معارض للجانب الروسي.

ومن جانبه قال سيزاري كوليزا رئيس الاتحاد البولندي:"بسبب تصاعد العدوان الروسي على أوكرانيا، لا ننوي خوض مباراة فاصلة ضد روسيا".

وأضاف:"هذا هو القرار الصحيح الوحيد أمامنا، نجري محادثات مع الاتحادين السويدي والتشيكي لتقديم موقف مشترك للاتحاد الدولي لكرة القدم".

وبالنسبة لروبرت ليفاندوفسكي نجم منتخب بولندا علق قائلًا:"إنه القرار الصحيح، لا أستطيع أن أتخيل لعب مباراة مع المنتخب الروسي في موقف تستمر فيه العمليات العسكرية في أوكرانيا".

وتأتي هذه الأخبار بعد يوم واحد فقط، من إصدار الاتحادات الثلاثة لبولندا والسويد والتشيك، بيانًا مشتركًا يطالب بتوضيح الوضع في أوكرانيا مع تقديم حلول بديلة على الفور.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قام بنقل نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من مدينة سانت بطرسبرج الروسية إلى العاصمة الفرنسية باريس، في أول إجراء رسمي على الأزمة الدائرة بين أوكرانيا وروسيا.

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