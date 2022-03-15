ضربة جديدة لبيريز .. اجتماع حاسم في مدريد لحسم صفقة هالاند

يستعد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، لتوجيه ضربة صادمة إلى نظيره برشلونة، في مساعيه للتعاقد مع المهاجم النرويجي هالاند.

ويعتبر هالاند أحد أهم المواهب في العالم، وسط اهتمام متزايد من برشلونة ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ بالحصول على خدماته.

وعلى ما يبدو أن ريال قرر اتخاذ خطواته الرسمية، من أجل الانقضاض على الصفقة من أمام الجميع قبل الميركاتو الصيفي القادم.

وقالت شبكة "كواترو" الإسبانية، إن فلورنتينو بيريز يستعد للاجتماع بهانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لدورتموند لمناقشة التعاقد مع هالاند.

وأوضحت أن الاجتماع سيعقد في العاصمة الإسبانية مدريد، مما يمثل صدمة لبرشلونة الذي يعتبر اللاعب هدفه الرئيسي.

وتأتي هذه الأنباء رغم ما أكدته الصحف الإنجليزية هذا الأسبوع، حول اتفاق مانشستر سيتي على ضم النرويجي، في صفقة يصل مجموعها إلى 100 مليون جنيه استرليني.

ومن المتوقع أن يسارع ريال في خطواته لحسم الصفقة في أقرب وقت ممكن، مع محاولة استغلال العلاقات الجيدة التي تجمعه بالنادي الألماني.

ويطمح النادي الإسباني في التعاقد مع هالاند، للجمع بينه والفرنسي كيليان مبابي بفريق واحد، باعتبارهما اللاعبان الأكثر قيمة في الكرة العالمية حاليًا.

يذكر أن هالاند البالغ من العمر 21 سنة نجح في تسجيل 23 هدفًا في 21 مباراة مع دورتموند بكل البطولات هذا الموسم.

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