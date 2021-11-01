الدعم ينهال على قائمة برشلونة قبل نهائي كييف

مباراة نهائية يخوضها برشلونة في كييف بالرغم من أننا لا نزال في أول نوفمبر!

أعلن سيرجي بارجوان المدير الفني لنادي برشلونة عن قائمة فريقه المسافرة لمدينة كييف استعدادًا لمواجهة فريق دينامو كييف في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

جاءت القائمة بها الكثير من الأخبار السعيدة للمرة الأولى منذ أسابيع، حيث شهدت عودة الكثير من النجوم الذين غابوا مؤخرًا بسبب الإصابة.

على رأس هؤلاء جاء عثمان ديمبيلي الذي غاب طوال الأشهر الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها في الصيف الماضي مع منتخب فرنسا.

وعاد للقائمة أيضًا رونالد أراوخو، الذي جاء موعد عودته مثاليًا في ظل غياب جيرارد بيكيه والذي تعرض للإصابة في مواجهة ديبورتيفو ألافيس.

بالإضافة لفرينكي دي يونج والشاب أنسو فاتي والذي غاب هو الآخر بسبب انزعاجات في الركبة، وعاد لقائمة المباراة الحاسمة ليحمل آمال هجوم برشلونة.

ويعاني برشلونة بشدة في مجموعته بدوري أبطال أوروبا حيث تعرض الفريق للهزيمة في الجولة الأولى بثلاثة أهداف نظيفة ضد بايرن ميونخ، ثم كرر النتيجة ضد بنفيكا.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط فقط.

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