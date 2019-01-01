رسميًا .. برشلونة يعترض ويدين سجن زعماء كتالونيا

النادي يطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين

أعلن نادي برشلونة عبر موقعه الرسمي، اعتراضه بشكل واضح وصريح على الحكم الصادر من قبل المحكمة العليا الإسبانية، بسجن مجموعة من قادة وزعماء الإقليم الكاتالوني، لإدانتهم بتهمة التحريض ونشر الفتنة في محاولة الاستقلال الأخيرة 2017.

وتؤكد التقارير الإسبانية، أن المحكمة أيدت سجن تسعة معارضين لمدة تتراوح بين 9 لـ 13 عامًا، على خلفية ما حدث في العام قبل الماضي، عندما قامت الحكومة الإسبانية بعرقلة استفتاء استقلال الإقليم عن الدولة، ما أسفر عن اشتباكات بين الثوار وأفراد الأمن.

وبعد دقائق من النطق بالحكم النهائي، أدان العملاق الكاتالوني العقوبة، وذلك ببيان رسمي نشره عبر موقعه الرسمي وكل منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء نص البيان على النحو الأتي "باعتبار برشلونة مؤسسة رائدة في كاتالونيا، ووفقًا لسجله التاريخي فيما يتعلق بالدفاع عن حرية التعبير والحق في اتخاذ القرار، وبعد الحكم الذي أصدرته المحكمة حول إدانة القادة المدنيون. فنحن نطالب بالتواصل لأن السجب لن يحل النزاع لأنه ليس الحل".

كان يمتلك قدمًا لا تُخطئ المرمى 💥🥅

لكنه قضى على نفسه بنفسه 🤦‍♂️ pic.twitter.com/lTDzfAzciR — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 14, 2019

وأضاف البيان "برشلونة يطلب حل النزاع بالحوار السياسي، ولهذا يطلب النادي من جميع القادة السياسيين إجراء حوار لحل الصراع، بجانب إطلاق سراح القادة المدنيين والسياسيين الذين تمت إدانتهم، ويعرب نادي برشلونة عن دعمه وتضامنه مع أسر المحرومين من حريتهم".