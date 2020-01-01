رسميًا: بايرن ميونخ يضم خليفة تياجو

صفقة مميزة للنادي البافاري..

أعلن بايرن ميونخ بصورة رسمية عن التعاقد مع مارك روكا، متوسط ميدان إسبانيول، بعقدٍ ممتد حتى صيف 2025.

تعاقد البافاري مع روكا يأتي ليخلف مواطنه تياجو ألكنتارا، والذي رحل الشهر الماضي متجهًا إلى ليفربول في صفقة بلغت قيمتها 30 مليون يورو.

روكا كان هدفًا لبايرن منذ الصيف الماضي، غير أن ناديه الكتالوني طلب 40 مليون يورو وقتها، ما وقف حائلًا أمام إتمام الصفقة، قبل أن تقل هذه القيمة كثيرًا مع هبوط إسبانيول للدرجة الثانية.

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وبحسب ما أشارت له تقارير من الصحافة الألمانية، فإن قيمة الصفقة بلغت 9 ملايين يورو فقط، بينما أعلن البايرن أن لاعبه الجديد سيرتدي القميص رقم 22.

حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن، عبّر عن سعادته بالصفقة، حيث قال "إنه يتناسب بشكل مثالي مع فريقنا من حيث الأداء والشخصية وسيواصل التطور معنا".

كما أضاف "نحن على يقين بأنه سيمنح فريقنا قيمة مضافة كبيرة"، فيما أبدى روكا سعادته هو الآخر بقوله "بالنسبة لي، أخيرًا الحلم يتحقق".

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وتُعد صفقة روكا هي الصفقة الرابعة التي يعقدها بايرن ميونخ هذا الصيف، وذلك بعد ضم ليوري ساني من مانشستر سيتي نظير 45 مليون يورو، مع ضم الثنائي ألكسندر نوبل وتانجي نيانزو مجانًا.

يذكر أن روكا البالغ من العمر 23 عامًا قد مثّل إسبانيول في 121 مباراة بمختلف المسابقات وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف فقط.