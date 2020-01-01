تشيلسي يرفض عرضًا من بايرن ميونخ لشراء نجمه!

لم يفقد البافاري الأمل بعد..

رفضت إدارة تشيلسي العرض الأول الذي تقدمت به نظيرتها في بايرن ميونخ من أجل اقتناء نجمهم كالوم هودسون أودوي خلال الساعات المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية.

اهتمام البافاري بالتوقيع مع أودوي ليس وليد اللحظة، فمنذ العام الماضي وحاول النادي الألماني التعاقد مع الدولي الإنجليزي إلا أن إصابته الطويلة آنذاك وقفت حائلًا أمام سير الأمور.

وبحسب ما أوردته مصادر خاصة لجول ، فإن بايرن ميونخ تقدم بعرض للحصول على توقيع أودوي على سبيل الإعارة مع وجود بند شراء في الصيف المقبل نظير ما يزيد عن 77 مليون يورو.

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لكن هذا العرض لم يلقَ قبول إدارة البلوز، التي يبدو وأنها إما تُريد أن يتم البيع بصورة نهائية هذا الصيف أو تسعى لزيادة قيمة الصفقة في ظل إيمانها بقيمة أودوي الاستثنائية.

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بشكلٍ عام، لا يتوقع أن يزيد بايرن ميونخ من عرضه كثيرًا بشأن صاحب الـ19 عامًا في ظل الأنباء المتداولة عن اقتراب العملاق الألماني من التعاقد مع مارك روكا جناح إسبانيول.

كل الخيارات مفتوحة على مصرعيها، وهذا نفسه ما أكده فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، الذي قال "سنكتشف القرار بشأن مستقبله يوم الإثنين (آخر أيام الميركاتو)، كالوم لاعبنا وتؤخذ رغباته بعين الاعتبار لكن كل شيء يجب أن يكون مناسبًا للنادي".

ومن المعروف أن أودوي لا يشعر بالرضا عن دوره في تشيلسي هذا الموسم بعد تراجعه بصورة كبيرة إبان تعاقدات النادي اللندني الكبيرة هذا الموسم للاعبين في نفس مركزه كحكيم زياش وتيمو فيرنر وكاي هافيرتس.

يذكر أن أودوي قد شارك في مباراة تشيلسي الأخيرة أمام كريستال بالاس وخاض 83 دقيقة منها قبل أن يخرج ويحل كريستيان بوليسيتش محله، في المباراة التي سحقت فيها كتيبة لامبارد ضيوفهم برباعية نظيفة.