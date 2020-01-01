رسمياً | بايرن ميونخ يعلن ضم نوبل

الحارس الشاب يغادر شالكه

أعلن بايرن ميونخ رسمياً التعاقد مع أليكساندر نوبل، حارس شالكه الشاب، بداية من الموسم المقبل بعد انتهاء عقده رفقة ناديه الحالي الصيف القادم.

وكان شالكه ذكر في وقت سابق أن نوبل لن يقوم بتجديد عقده معه، وأكد رحيله بانتهاء الموسم الجاري عن صفوفه.

ونشر بايرن عبر صفحته الرسمية أن الحارس الألماني الشاب وقع عقداً مع الفريق لمدة خمسة أعوام بداية من يوليو القادم.

ℹ️ Der #FCBayern verpflichtet Alexander Nübel zur Saison 2020/21. — FC Bayern München (@FCBayern) January 4, 2020

وتحدثت تقارير في ألمانيا أن خطة بايرن هي إدراج الحارس الشاب تدريجياً في صفوفه، الأمر الذي قد يسبب بعضاً من المشاكل مع الأساسي مانويل نوير.

نوبل لعب 17 مباراة مع شالكه الموسم الجاري ما بين البوندسليجا ومسابقة الكأس، ويبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عاماً، وسبق ومثل منتخبات ألمانيا للشباب.

بايرن ميونخ دون ليفاندوفسكي في الدوحة

ويعسكر بايرن ميونخ في الأيام الجارية في العاصمة القطرية الدوحة ضمن استعداداته لانطلاق النصف الثاني من الموسم الجاري.