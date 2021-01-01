رسميًا .. الهلال يعلن قائمته المشاركة بدوري أبطال آسيا

تعرف على قائمة الهلال الآسيوية

أعلن الجهاز الفني لفريق نادي الهلال، بقيادة البرتغالي روجيرو ميكالي، عن قائمة الفريق المشاركة ببطولة دوري أبطال آسيا 2021، والتي ستنطلق خلال شهر إبريل المقبل.

وتستضيف المملكة العربية السعودية 3 مجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث ستقام المجموعتين الأولى والرابعة بالرياض، والثالثة في جدة، كما ستقام المجموعة الثانية بالإمارات، والخامسة في الهند.

وجاءت قائمة الهلال كالآتي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف، عبد الله الجدعاني، حبيب الوطيان، أحمد الجبيع.

الدفاع: محمد البريك، جانج هيون سو، متعب المفرج، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، مد الله العليان، محمد جحفلي، أمير كردي.

خط الوسط: جوستافو كويلار، ناصر الدوسري، عبد الله عطيف، سالم الدوسري، أندريه كاريلو، محمد كنو، هتان باهبري، سعد الناصر، فواز الطريس، حمد العبدان.

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الهجوم: صالح الشهري، عبد الله الحمدان، بافيتمبي جوميس.

ويقع نادي الهلال بالمجموعة الأولى، والتي تضم شباب الأهلي دبي الإماراتي، واستقلال دونشبة الطاجيكي، بالإضافة للفائز من المباراة الرابعة بالتصفيات.