كيف؟ .. جوجل يحتفل بتتويج الهلال بدوري أبطال آسيا

تُوج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه ليُصبح الأكثر تتويجًا في تاريخ البطولة، وذلك بعد فوزه على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في النهائي الذي أقيم على استاد الملك فهد الدولي في الرياض بهدفين دون رد.

الفريق السعودي تقدم بهدفه الأول بواسطة ناصر الدوسري بعد 16 ثانية فقط من انطلاق صافرة البداية، وفي الشوط الثاني أضاف موسى ماريجا الهدف الثاني بعد تمريرة حاسمة من بافيتمبي جوميس.

اللقب هو الثامن للهلال على الصعيد القاري، إذ كان قد تُوج بلقب كأس الكؤوس الآسيوية مرتين وكأس السوبر الآسيوي مرة واحدة، بجانب رباعية دوري الأبطال، 2 بالمسمى القديم ومثلهما بالجديد.

فوز الهلال سيذهب به إلى كأس العالم للأندية للمرة الثانية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، حيث كان قد حقق المركز الرابع حين شارك في نسخة عام 2019 بعد فوز باللقب القاري.

محرك البحث الشهير "جوجل" احتفل بإنجاز الفريق السعودي، وذلك بإظهار بعض الألعاب النارية عند البحث داخله عن كلمة الهلال.

الجمهور الأزرق الذي احتفل جيدًا في المدرجات والبوليفارد ومنصات التواصل الاجتماعي قادر على الذهاب إلى محرك بحث جوجل والاحتفال مجددًا بالبحث عن كلمة "الهلال" بأي لغة كانت، ومن ثم مشاركة الرابط عبر حساباتهم على السوشيال ميديا.