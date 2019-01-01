رسميًا - الكشف عن كرة الموسم المقبل بالدوري القطري واسم جديد للكأس

يومان فقط وينطلق الموسم الجديد من دوري نجوم قطر

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

أقام الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم الإثنين، حفل تدشين الموسم الجديد من دوري نجوم قطر 2019-2020.

الدوري من المقرر انطلاقه بعد غدٍ الأربعاء، بمباراتين في اليوم الافتتاحي بين السد والوكرة، وقطر والدحيل.

تحديد موعد انطلاق دوري نجوم قطر وجدول الذهاب

وشهد الحفل توقيع عدد من اتفاقات الشراكة منها اتفاقية مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، ومركز مكافحة التدخين، وشركة رحلتي.

وكشف الاتحاد خلال الحفل كذلك عن الكرة الرسمية للموسم الجديد، والمصنعة من قبل شركة "molten".

⚽️الكرة الرسمية لموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠⚽️ pic.twitter.com/K4yQp3320w — مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) August 19, 2019

في إطار آخر، تم الإعلان عن إطلاق اسم كأس Ooredoo على كأس نجوم قطر المقبل، والذي ينطلق في الفترة من 6 سبتمبر 2019 وحتى 30 مارس 2020.

ووقعت شركة Ooredoo اتفاقية مع مؤسسة دوري نجوم قطر، لرعاية الكأس لمدة موسمين مقبلين.