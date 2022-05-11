رسميًا.. إلغاء مباراة البرازيل والأرجنتين قبل المونديال

تم إلغاء المباراة الودية التي كان يفترض أن تجمع كلًا من البرازيل والأرجنتين في أستراليا، والتي كان مقررًا لها الحادي عشر من يونيو المقبل.

الفريق البرازيلي الذي طلب اللقاء الودي أعد كل شيء من أجل المباراة، سواء فيما يتعلق بالتذاكر أو بأي أمور تنظيمية، ولكن بطلب من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم انتهى كل شيء.

كواليس إلغاء مباراة البرازيل والأرجنتين الودية

نستطيع أن نؤكد لكم وفقًا لمصادرنا في "جول"، إلغاء المباراة بسبب أن الأرجنتين كانت من البداية ضد إقامة المباراة ولكنهم لم يقفلوا باب الحوار مع البرازيليين، وذلك في إطار المباراة الإشكالية بينهما والتي أجلت ضمن تصفيات كأس العالم وينتظر أن تقام في سبتمبر.

الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بدوره بدأ رحلة البحث عن منافس آخر لخوض اللقاء الودي، لأنه يجب أن يلعب حتى لو خارج أستراليا نظرًا لقيده في رزنامة السيليساو استعدادا للمونديال.

وفقًا لمسؤول منتخب البرازيل، جونينيو، فإن البرازيل تتطلع للعب ضد منافس إفريقي في مباراة قد تقام في أوروبا.

يطمح منتخب البرازيل من خلال ودية إفريقية في أن يتعرف على أجواء خصم يشبه خصال منتخب الكاميرون، الذي سيواجهه في المجموعة السابعة بالمونديال، إلى جانب كل من صربيا وسويسرا.

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