رسمياً | السوبر الإيطالي يعود إلى السعودية

أكد رئيس الدوري الإيطالي لويجي دي سيرفو عودة بطولة السوبر الإيطالي لتقام في المملكة العربية السعودية الموسم المقبل.

البطولة أقيمت نسختها الأخيرة في ميلانو منتصف الموسم الجاري، وتُوج فيها إنتر على حساب يوفنتوس بعد التمديد بنتيجة 2-1.

ماذا قال دي سيرفو عن موعد ومكان البطولة المقبلة للسوبر الإيطالي؟

وتحدث دي سيرفو مع "راديو راي": "البطولة المقبلة ستقام في السعودية، هي السنة الأخيرة في العقد".

وأكمل: "لا يمكن تغيير الأمر بسبب وجود شروط جزائية، نناقش عدة أفكار فيما يخص توسيع عدد الفرق المشاركة والبلدان المستضيفة".

لماذا لم تقام البطولة مؤخراً في السعودية؟

وبعد أن استضافت السعودية نسختي 2018 و2019 بنجاح، عادت البطولة في آخر نسختين لتلعب في الأراضي الإيطالية.

ولعبت آخر نسختين في ملعب "مابي" الخاص بساسوولو، ثم النسخة الأخيرة بميلانو بسبب ظروف جائحة كورونا والقيود المتعلقة بالسفر.

وينتظر أن يشارك في البطولة أحد الثلاثي ميلان، إنتر، ويوفنتوس، إذ ينافس الأول والثاني على لقب الدوري، ويتنافس النيراتزوري مع البيانكونيري على بطولة الكأس.

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