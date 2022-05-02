بيرلو يعود للتدريب الموسم المقبل ويستقر على فريقه القادم

أفادت آخر الأنباء القادمة من إيطاليا بعودة أندريا بيرلو للتدريب من جديد الموسم المقبل، وذلك بتوليه تدريب فريق ينافس بالدوري الإيطالي.

بيرلو تولى مهمته الأولى الموسم الفائت عندما درب يوفنتوس وفريقه الأول عقب تعيينه في البداية لقيادة الفريق الرديف، ولكن أُقيل عقب موسم وحيد.

ما هو الفريق القادم لأندريا بيرلو في مسيرته التدريبية؟

ذكر "فابريزيو رومانو" أن بيرلو سيعود للتدريب من بوابة سبيزيا بداية من الموسم المقبل، لتكون تلك تجربته الثانية بالمجال التدريبي.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن لاعب يوفنتوس وميلان السابق على رأس القائمة التي وضعها النادي الإيطالي لتعويض مدربه الحالي تياجو موتا.

ما هي وضعية سبيزيا الحالية في السيري آ؟

ويحتل سبيزيا حالياً الترتيب السادس عشر برصيد 33 نقطة، ويفصله 8 نقاط عن جنوى الذي يحتل أولى مراكز الهبوط للدرجة الثانية.

وأوضح رومانو أن موتا سيغادر عقب نهاية الموسم الجاري من أجل خوض تجربة تدريبية جديدة، وتم ربط الإيطالي البرازيلي بالعودة للعمل في صفوف ناديه السابق بي إس جي.

ماذا قدم بيرلو مع يوفنتوس في تجربته الأولى؟

وتمت إقالة بيرلو بعد موسم وحيد من تدريب السيدة العجوز على إثر حلول الفريق بالمرتبة الرابعة بالدوري، ووداع دوري الأبطال من دور الستة عشر على يد بورتو.

وخرج بيرلو ببطولتي الكأس وكأس السوبر المحليتين عقب الفوز على أتالانتا ونابولي، ولكن ذلك لم يكن كافياً للحفاظ على منصبه.

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