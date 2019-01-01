رسميًا - الاتحاد الدولي يرفض تجميد عقوبة تشيلسي

الاتحاد الدولي لكرة القدم يرفض تجميد عقوبة تشيلسي بالإيقاف من فترتي انتقالات ويؤكد توقيع العقوبة على البلوز بداية من الصيف المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن رفضه الالتماس الذي قدمه نادي تشيلسي بشأن إيقافه من فترتي انتقالات متتاليتين تبدأ من الصيف المقبل.

جاء هذا في بيان رسمي نشرته لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث أكد أن العقوبة ستكون سارية حتى لو لم يكن الإستئناف قد تم البت فيه بعد.

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وذكر المتحدث الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم في تصريحات خاصة لـ"أومني سبورت": "يمكنني أن أؤكد أن رئيس لجنة الاستئناف في الفيفا رفض طلب التأجيل المقدم من تشيلسي بشأن قرار لجنة التأديب السابق".

ولا تعد لجنة الاستئناف هي الطرف الأخير الذي يمكن لتشيلسي اللجوء له في الوقت الحالي، حيث يمكنه التحول للمحكمة الرياضية والتي قد تنصفه على الأغلب.

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وكان نادي برشلونة قد تعرض لموقف شبيه في صيف 2015 لكنه حصل على قرار بتأجيل تنفيذ الإيقاف حتى يتم البت في الاستئناف، مما سمح له بدعم صفوفه خلال الصيف وتحقيق ثلاثية تاريخية.