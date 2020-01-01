رسميًا .. إنتر يؤكد بقاء كونتي مدربًا للموسم المقبل

كونتي مستمر مع إنتر وأليجري عليه البحث عن وجهة أخرى

أكد نادي إنتر رسميًا بقاء أنطونيو كونتي على رأس الإدارة الفنية للفريق في الموسم المقبل، حيث جددت الثقة فيه عقب اجتماع اليوم.

وبذلك يغلق إنتر صفحة المدير الفني والتي فتحت بقوة عقب تصريحات المدرب الإيطالي الأخيرة وخسارة نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية.

وجاء ذلك عقب الاجتماع الحاسم بين إدارة إنتر بقيادة الرئيس ستيفن زهانج مع أنطونيو كونتي لحسم مصيره بعدما نشبت بعض الخلافات بينه وبينهم.

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وعقب نهاية الاجتماع أعلن النادي في بيان مقتضب أن المدير الفني أنطونيو كونتي سيستمر في منصبه للموسم المقبل، بعدما تم الاتفاق على مواصلة مشروع النادي.

"كورسيرا" أضافت أن كونتي سيتحدث أيضاً عبر الهاتف مع زهانج جيندونج، مالك النادي شخصياً، وسيطلب تغييرات كبيرة على مستوى الإدارة.

وبذلك سيتواصل مشروع كونتي للموسم المقبل على أمل أن تنتهي السنوات العجاف وتتحقق البطولات على يده أخيرًا بعد 9 سنوات من الغياب عن منصات التتويج.

ومن المتوقع أن يتحكم كونتي في كل شيء داخل النادي بعد موافقة الإدارة على بقائه، حيث كان ذلك هو مطلبه وشرطه للاستمرار.

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يذكر أن عقد أنطونيو كونتي مستمر مع النيراتزوري حتى نهاية موسم 2022، حيث يمتد لثلاث سنوات بدأت منذ صيف العام 2019.