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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

رسميًا - إشبيلية يُقيل ماشين ويعود لخدمات كاباروس

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صدى الإقصاء الأوروبي يتسبب في رحيل ماشين عن النادي الأندلسي

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن نادي إشبيلية الإسباني إقالة بابلو ماشين من تدريب الفريق بعد الخسارة من سلافا براج والخروج من ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

إشبيلية لم يحقق سوى انتصار وحيد في الدوري الإسباني منذ الخسارة أمام برشلونة في كأس الملك.

وذكر النادي الأندلسي في بيان رسمي أنّ ماشين لن يستمر مع الفريق على أن يتم الاستعادة بخواكين كاباراس لنهاية الموسم الجاري.

وأوضح البيان أنّ كاباراس سوف يتولى تدريب الفريق بداية من مباراة إسبانيول يوم الأحد المقبل في الدوري الإسباني.

وكان إشبيلية قد استعان بكاباراس الموسم الماضي أيضًا بعد إقالة فينتشينزو مونتيلا عقب خسارة نهائي كأس ملك إسبانيا وتراجع النتائج في الليجا.

ونجح كاباراس في تأمين المركز السابع وضمان التأهل إلى الدوري الأوروبي في الموسم الجاري. 

جدير بالذكر أنّ إشبيلية خسر بالأمس، الخميس، من سلافيا براج بنتيجة 4-3 وكان تعادل ذهابًا 2-2 ليودع بطولة الدوري الأوروبي.

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