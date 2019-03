رسميًا - إشبيلية يُقيل ماشين ويعود لخدمات كاباروس

أعلن نادي إشبيلية الإسباني إقالة بابلو ماشين من تدريب الفريق بعد الخسارة من سلافا براج والخروج من ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

إشبيلية لم يحقق سوى انتصار وحيد في الدوري الإسباني منذ الخسارة أمام برشلونة في كأس الملك.

وذكر النادي الأندلسي في بيان رسمي أنّ ماشين لن يستمر مع الفريق على أن يتم الاستعادة بخواكين كاباراس لنهاية الموسم الجاري.

