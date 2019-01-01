الدوري الأوروبي| هدف عكسي يقصي إشبيلية بعد مباراة ماراثونية

بنفيكا يجتاز دينامو زغرب في الوقت الإضافي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

في مباراة مثيرة للغاية، خسر إشبيلية أمام مضيفه سلافيا براج التشيكي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في إياب دور الـ16 للدوري الأوروبي.

تقدم نجادو نجادجي لأصحاب الأرض في الدقيقة 15، وتعادل وسام بن يدر من ركلة جزاء في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 47 أعاد سوسيك التقدم لسلافيا من جديد بركلة جزاء، قبل أن يسجل منير الحدادي هدف التعادل بتسديدة رائعة للغاية في الدقيقة 54، لينتهي الوقت الأصلي بنفس نتيجة الذهاب 2-2.

وفي الوقت الإضافي منح فرانكو فازكيز التقدم لإشبيلية للمرة الأولى في الدقيقة 98، ليتعادل فان بيورين في الدقيقة 102، وحين كان إشبيلية قريباً من التأهل بقاعدة الهدف الخارجي، تلقى هدفاً عكسياً بتوقيع سيمون كاير في الدقيقة 119.

على الجانب الآخر تغلب بنفيكا البرتغالي على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي بثلاثة أهداف دون رد، بعد الاحتكام للوقت الإضافي بنهاية الأصلي بتقدم بنفيكا 1-0، وهي نفس نتيجة الذهاب لصالح زغرب.

سجل جوناس في الدقيقة 71 هدف عبور بنفيكا للوقت الإضافي، فيما أضاف فيرو وأليكس جريمالدو هدفي الفوز في الدقيقتين 94 و105.

بذلك يكتمل عقد المتأهلين إلى ربع النهائي، رفقة آرسنال وتشيلسي ونابولي وفالنسيا وفياريال وأينتراخت فرانكفورت.