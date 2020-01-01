رسميًا.. أوباميانج يجدد عقده مع آرسنال

نبأ سعيد للغاية للنادي الإنجليزي..

أعلن آرسنال بصورة رسمية عن توصله إلى اتفاق مع نجمه وقائده بيير أوباميانج لتجديد عقده لثلاثة مواسم جديدة وحتى صيف 2023.

عقد الدولي الجابوني القديم كان ينتهي في صيف 2021، وبدأت العروض في الانغمار عليه بعد تألقه اللافت للنظر في آخر موسمين.

بنهاية المطاف، فضّل أوباميانج البقاء في ملعب الإمارات في ظل الحالة المميزة التي يعيشها الفريق تحت ولاية ميكيل أرتيتا منذ الموسم الماضي.

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وجاء إعلان تمديد أوباميانج من خلال فيديو مباشر عبر حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك وإنستجرام، كان يقف خلاله اللاعب في ملعب الإمارات ويتحدث إلى الجماهير.

⌛️ Coming at you 𝗟𝗜𝗩𝗘 from Stadium... https://t.co/VAZjMxUJE0 — (@Arsenal) September 15, 2020

وتشير الصحف الإنجليزية إلى أن العقد الجديد لأوباميانج سيجعل راتبه هو الأكبر في آرسنال، حتى أكبر من مسعود أوزيل الذي يتقاضى 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

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العقد الجديد سيجعل راتب أوباميانج الحالي يتضاعف في السنة المتبقية بعقده القديم، إلى جانب إضافة عامين جدد ليبقى في لندن حتى صيف 2023.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا قد سجل الموسم الماضي 29 هدفًا في 44 مباراة، وكان السبب الرئيسي في تتويج الجانرز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بأهدافه في نصف النهائي والنهائي.