رسمياً .. آرسنال يعلن التعاقد مع ويليان بالمجان

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن التعاقد بشكل رسمي مع الجناح البرازيلي ويليان من تشيلسي في صفقة انتقال حر.

ويليان عقده انتهى مع البلوز هذا الصيف، ورفض التوقيع على عقد جديد مع النادي اللندني، ليقرر الانضمام إلى جاره اللدود.

المدرب ميكيل أرتيتا نصح إدارة آرسنال بضم اللاعب، نظراً لاقتناعه بقدراته، حيث نجحت المفاوضات التي استمرت لبضعة أسابيع، بعد منافسة من إنتر ميامي وبرشلونة.

ووفقاً للموقع الرسمي لآرسنال، فإن مدة تعاقد ويليان مع النادي، تصل إلى 3 سنوات، وهي المدة التي رفض تشيلسي عرضها على اللاعب.

