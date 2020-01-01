رسمياً .. آرسنال يعلن التعاقد مع ويليان بالمجان
أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن التعاقد بشكل رسمي مع الجناح البرازيلي ويليان من تشيلسي في صفقة انتقال حر.
ويليان عقده انتهى مع البلوز هذا الصيف، ورفض التوقيع على عقد جديد مع النادي اللندني، ليقرر الانضمام إلى جاره اللدود.
المدرب ميكيل أرتيتا نصح إدارة آرسنال بضم اللاعب، نظراً لاقتناعه بقدراته، حيث نجحت المفاوضات التي استمرت لبضعة أسابيع، بعد منافسة من إنتر ميامي وبرشلونة.
ووفقاً للموقع الرسمي لآرسنال، فإن مدة تعاقد ويليان مع النادي، تصل إلى 3 سنوات، وهي المدة التي رفض تشيلسي عرضها على اللاعب.
🆕 New club. New colours. New beginnings.— Arsenal (@Arsenal) August 14, 2020
👋 Welcome to The Arsenal, @WillianBorges88! 🔴 pic.twitter.com/B7Tl01BXLe
يذكر أن ويليان انضم للبلوز في 2013 مقابل 35 مليون يورو، وحصل مع الفريق على لقبين دوري إنجليزي وبطولة دوري أوروبي وكأس الاتحاد وكأس الرابطة.