رسميًا .. آرسنال يدعم دفاعه بمدافع تونسي من هيرتا برلين

الصفقة الشتوية الأولى للمدفعجية

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم، الخميس، عن ضم عمر الرقيق مدافع نادي هيرتا برلين الألماني، ليكون الصفقة الأولى للمدفعجية في الميركاتو الشتوي.

المدافع البالغ من العمر 19 سنة، انتقل للفريق اللندني، في صفقة وصلت قيمتها 540 ألف جنيه استرليني، وفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب صاحب الجنسية التونسية إلى فريق آرسنال تحت 23 سنة، قبل تصعيده للفريق الأول.

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ويأتي ذلك لعدم امتلاك اللاعب الخبرة الكافية في الوقت الحالي، حيث لم يظهر في أي مباراة رسمية مع الفريق الأول لهيرتا قبل رحيله عن النادي الألماني.

ومن جانبه قال الرقيق في تصريحات للموقع الرسمي لآرسنال:"إنه شعور رائع أن أكون هنا بعد وقت طويل من العمل الشاق، انتقلت منذ ثلاثة أسابيع وكنت في الحجر الصحي لذلك لا يمكنني الانتظار".

وأضاف:"لم أكن بحاجة للتفكير مرتين قبل الموافقة على الانضمام لآرسنال، أنا شخص فائز وأحب تحقيق الفوز ليس في كرة القدم فقط ولكن في كل شيء".

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يذكر أن اللاعب التونسي تدرج مع أندية فينورد وآيندهوفن ومانشستر سيتي ومارسيليا بمختلف المراحل السنية.

وأما على الصعيد الدولي، فقد لعب الرقيق 3 مباريات مع منتخب هولندا تحت 18 سنة، قبل أن يقرر اللعب بعدها لمنتخب تونس تحت 21 سنة.