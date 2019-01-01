رسالة وداع من أحمد الفريدي لجماهير النصر

نادي النصر قد أعلن عن مخالصة الفريدي ونهاية مشواره مع النادي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

ودع اللاعب أحمد الفريدي جماهير ومسؤولي النصر عقب نهاية مشواره مع الفريق بشكل رسمي، مقدمًا شكره لجميع منتسبي النادي.

وكان نادي النصر قد أعلن عن مخالصة الفريدي ونهاية مشواره مع النادي الذي أمتد لسنوات طويلة.

الفريدي غرد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "إلى النادي الذي لم يكن محطة عبورٍ فحسب، ولجمهور النصر العريق الذي لا تفيهِ عبارات الشكر والثناء، تقبلوا جزيل شكري وعظيم امتناني لدعمكم ومساندتكم، وكل الأُمنيات لكم بالتوفيق والسداد".

الفريدي كان قد أنضم إلى نادي النصر عام 2015 إذ تضمن الاتفاق أن يمثل اللاعب صفوف النصر لمدة أربعة أعوام.

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يذكر أن الفريدي بدأ مسيرته الكروية مع نادي الأنصار في عام 2001 بعمر الـ 13 عامًا ،ثم انضم إلى صفوف الهلال ليلعب في درجة الشباب بالنادي في الفترة من عام 2004 حتى عام 2007.